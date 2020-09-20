Армия Азербайджана начала наступление на Нагорный Карабах – видео

Фото и видео из Telegram-канала «Подъём» и из Facebook Artsakh1.am

Наступление армии Азербайджана началось по всей линии соприкосновения; сообщается, что в атаке задействована тяжёлая техника и авиация.

Азербайджанская армия атакует территории Нагорного Карабаха. Массивное наступление началось со всех линий соприкосновения. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Там уточняется, что происходит контратака и что до этого войска Армении начали обстрел азербайджанских позиций.

«Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику Вооружённых сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их», – говорится в сообщении азербайджанского ведомства.

Местный телеканал опубликовал видео, на котором колонна танков и военные проезжают по городу.

Тем временем в Армении призвали мирное население укрыться от ударов. Сообщается, что атаки азербайджанских войск удаётся отбивать.

«Азербайджанские войска на нескольких направлениях были отброшены назад. Противник понёс человеческие и материальные потери. В частности, три танка. Бои продолжаются», – цитирует слова командующего армией обороны Карабаха его пресс-служба.