Азербайджан объявил войну Армении — Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации на фоне эскалации конфликта в НКР; по его словам, Азербайджан объявил войну всему армянскому народу.

Азербайджан объявил войну армянскому народу. С таким заявлением в ходе обращения к нации 27 сентября выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди, мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха», — цитирует политика «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 27 сентября между Арменией и Азербайджаном произошло обострение конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Армянская сторона заявила об обстреле, в стране объявлено военное положение, мобилизована армия и мужское население от 18 лет.

Напомним, в результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли не меньше 10 человек.