Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Азербайджан объявил войну Армении — Пашинян

сегодня 20:11

Скриншот YouTube

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации на фоне эскалации конфликта в НКР; по его словам, Азербайджан объявил войну всему армянскому народу.

Азербайджан объявил войну армянскому народу. С таким заявлением в ходе обращения к нации 27 сентября выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди, мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха», — цитирует политика «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 27 сентября между Арменией и Азербайджаном произошло обострение конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Армянская сторона заявила об обстреле, в стране объявлено военное положение, мобилизована армия и мужское население от 18 лет.

Напомним, в результате конфликта в Нагорном Карабахе погибли не меньше 10 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

110633
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
42589
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
42142
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
38777
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
21974
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
21889
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21437
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области