День амурского тигра: Новосибирский зоопарк рассказал о самых крупных кошках на земле

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В последнее воскресенье сентября во многих странах отмечается День амурского тигра и дальневосточного зоопарка; в праздник Новосибирский зоопарк познакомил читателей с жизнью краснокнижных кошек.

В День амурского тигра Новосибирский зоопарк рассказал о жизни самых крупных кошек и истории их появления в вольерах столицы Сибири. Такой пост выложили в официальной группе зоопарка.

Новосибирский зоопарк считает своей главной задачей работу по увеличению популяции редких и исчезающих видов. К ним относится и амурский тигр.

«Амурский тигр – самая крупных кошка на земле. Распространён на Дальнем Востоке России. В небольшом количестве встречается в Китае. Было время, когда тигры обитали по всей территории Азии. Три подвида тигров (балийский, яванский, каспийский) вымерли. Сейчас на территории 14 стран мира живут следующие подвиды: амурский, бенгальский, индокитайский, малайский, суматранский и южно-китайский», – рассказали в зоопарке.

Также сотрудники рассказали, что с 1996 года действует первая «Стратегия сохранения амурского тигра в России». Благодаря ней к 2008 году количество амурских тигров выросло с 220 до 500 особей. Сейчас в зоопарке Новосибирска живут Лапа и Максимус.

«Новосибирский зоопарк содержит амурских тигров с 1960 года. В настоящее время у нас живёт самка Лапа и самец Максимус. Лапа поступила в зоопарк в 2007 году с Дальнего Востока. Она попала в капкан браконьеров и травмировала лапу. Наш зоопарк участвует в Международной, Европейской и Региональной программах сохранения амурских тигров. За всю историю содержания амурских тигров в нашем зоопарке родилось 53 тигрёнка», – пишут сотрудники.

Помимо амурских тигров, в зоопарке содержатся редкие дальневосточные леопарды. Всего в Новосибирске их шесть. Каждого из них сотрудники называют «настоящим сокровищем».

В Новосибирск первый самец дальневосточного леопарда был привезён в 1970 году. Пару создать не получалось очень долго. Первая самка появилась в 1990 году. В Новосибирском зоопарке на свет появились 49 детенышей.

Ранее в Новосибирском зоопарке рассказали о подрастающих манулятах.