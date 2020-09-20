Ещё 76 новосибирцев заразились коронавирусом: сообщение оперативного штаба на 27 сентября
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Более 500 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус в Новосибирске; под медицинским наблюдением остаются 1 406 жителей области.
По данным оперативного штаба, на утро 27 сентября в регионе зарегистрировано 12 930 случаев коронавирусной инфекции (+76 за последние сутки), в том числе у 762 детей. 11 818 человек выписаны с выздоровлением (+46 за сутки).
Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 52, 53 и 63 лет и женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.
Госпитализирован 21 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 421.
В больницы районов области госпитализированы 522 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 509 748 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 1 406 жителей области, 43 878 человек сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 991 обращение, госпитализированы 28 пациентов.
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