Ещё 76 новосибирцев заразились коронавирусом: сообщение оперативного штаба на 27 сентября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Более 500 человек находятся в больницах с подозрением на коронавирус в Новосибирске; под медицинским наблюдением остаются 1 406 жителей области.

По данным оперативного штаба, на утро 27 сентября в регионе зарегистрировано 12 930 случаев коронавирусной инфекции (+76 за последние сутки), в том числе у 762 детей. 11 818 человек выписаны с выздоровлением (+46 за сутки).

Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 52, 53 и 63 лет и женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 49 человек. На ИВЛ – 11 пациентов.

Госпитализирован 21 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 421.

В больницы районов области госпитализированы 522 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 509 748 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 406 жителей области, 43 878 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 991 обращение, госпитализированы 28 пациентов.