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ФК «Новосибирск» – «Динамо-Барнаул»: дата и время матча

сегодня 17:35

Фото Александра Лукина / ФК «Новосибирск»

Новосибирский футбольный клуб сыграет с барнаульским «Динамо» во вторник, 29 сентября; встреча начнётся в 17:00 по местному времени.

ФК «Новосибирск» встретится с «Динамо-Барнаул» 29 сентября в 17:00 по местному времени. Команды сыграют на барнаульском поле.

Прошлый матч новосибирцы играли против лидера таблицы «КАМАЗа». Зрелищная игра закончилась ничьей 2:2. «Новосибирск» делит третью строчку в таблице с «Тюменью». После восьми матчей у сибиряков 16 очков.

«Динамо-Барнаул» подходит к матчу в боевом настроении: две предыдущих игры, в числе которых и встреча с «КАМАЗом», команда выиграла. Алтайцы отстают от сибиряков на три очка и занимают шестое место в таблице.

Игра обещает быть интересной. Победа позволит обеим командам укрепиться в первой части таблицы. Барнаульцы могут сменить «Новосибирск» на четвёртой строчке и приложат все усилия для победы. К тому же в последних матчах команда показывает отличную игру. Тем временем сибиряки тоже неплохо показывают себя в этом сезоне и просто так очки не отдадут.

Напомним, накануне юные футболисты из ФК «Новосибирск-2007» одержали победу на региональном этапе ДФЛ.

Автор:
Денис Калин

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Теги

футбол
фк "Новосибирск"
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