Гороскоп на 27 сентября: какие приметы сегодня сулят неприятности

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День хорош для людей творческих профессий и закладки творческих циклов. Очень благоприятны семейные торжества и праздники, общение с родственниками и близкими людьми, воспоминания о прошлом, изучение истоков своей семьи.

Астролог Павел Глоба советует как можно больше времени сегодня уделить детям: если провести этот день с ребёнком, он запомнит его на всю жизнь.

Лунные ритмы дня связаны с целительством, укреплением здоровья и работой над физическим телом. Показано рыть каналы, колодцы, заниматься очисткой вод. Благоприятны строительные и ремонтные работы по дому.

Медицина

Болезни этого дня связаны с родом и семьёй, являются следствием неправильного образа жизни, и до тех пор, пока вы не изменитесь, будете болеть. Не рекомендуется лечить заболевания нервной системы, органов зрения и слуха. Показано лечение болезней спины, заболеваний сердца и сердечнососудистой системы.

Приметы

Хорошо, если сегодня с самого утра на улице будет ясная, солнечная погода. Если что-то внезапно удивило вас – к счастью. Если, выйдя с утра из дому, вы услышали детский смех или увидели, как играют дети – знак предстоящего богатства. Птица, залетевшая в дом, может быть указанием на ожидающий вас приятный сюрприз, даже если это бумажный голубь. Неожиданно попасть под град – знак того, что от вас отвернулось Небо. Разбить случайно стекло – к одиночеству, потере друзей, близких. Если отрывается пуговица, ломается «молния» – к болезни. Если сломалась дверь, замок или ключ – к большим неприятностям в роду или даже к разорению дома.

Сновидения

Сегодня сбываются только конкретные сны и лишь те, в которых вам снятся родственники и близкие вам люди. Трактуются такие сны прямо и конкретно. Сон считается дурным, если вы видите в нём умерших людей: если они вас зовут – к потерям и лишениям. Исключение составляют лишь те сны, в которых вы видите лошадей или подковы – это знак разрешения кризисной ситуации, освобождения от каких-то проблем.

Пища

Полезно есть много семечек, орехов, растительного масла. Напитком этого дня считается ячменное пиво, а лучшей едой – кунжутная несладкая халва. Ритуальное блюдо этого дня – колобок, начиненный творогом, курагой и орехами, испеченный в духовке на масле из пресного теста без использования дрожжей. Не рекомендуется употреблять вино и мясную пищу, можно есть соленую рыбу.

Одежда

Благоприятны яркие цвета. Не рекомендуются мрачные тона, синий и черный цвета.