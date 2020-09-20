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Каким будет октябрь в Новосибирске: синоптики дали окончательный прогноз

сегодня 12:28

Фото pixabay.com

Погода в октябре будет переменчивой; новосибирцев ожидают дожди и первый снег.

Синоптики дали прогноз погоды на второй месяц осени в Новосибирской области. Октябрь не порадует бабьим летом: погода будет преимущественно дождливой и прохладной.

В течение месяца сохранятся в основном плюсовые температуры, но ожидается и первый снег. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

В первой декаде месяца сохранится прохладная и пасмурная погода с дневными температурами в районе +8 градусов.

В целом в октябре будет много пасмурных дней, солнечных – всего 4-5. Наиболее тёплым и солнечным будет период с 10 по 13 октября – небо прояснится и воздух прогреется до +13 градусов.

Однако уже с 19 октября погода снова ухудшится, ожидается похолодание вплоть до минусовых температур днём.

Однако снежный покров пока не установится – белые хлопья, по прогнозам синоптиков, появятся над городом в октябре, но снежный покров будет временным и быстро растает.

Напомним, в октябре начнут действовать пять важных изменений для получателей пособий и выплат.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

погода

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