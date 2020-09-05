«Каждый день уколы»: Асмус лежит в больнице под капельницей

Фото instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус пожаловалась на потерю голоса из-за рабочего графика; актриса попала в больницу и лежит под капельницей.

После жалоб на здоровье и потерю голоса Кристина Асмус оказалась в больнице. Актрисе ставят капельницы и каждый день делают уколы. Об этом она написала в своём Instagram.

«Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется, и связки в критическом состоянии», – написала актриса.

Асмус считает, что до больничной койки её довёл график.

«А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая. И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это всё график, которым я себя довела. Впервые, наверное, в голове мысль – что это всё, конечно, того не стоило», – говорится в посте актрисы.

Напомним, ранее Асмус пожаловалась на проблемы со сном, после чего выложила фото в купальнике.