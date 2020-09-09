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«Кинотеатры не переживут»: владельцы кинотеатров готовятся к повторному закрытию

сегодня 12:47

Фото pixabay.com

Рост числа заболевших коронавирусом может привести к возврату ограничений; владельцы кинотеатров заранее предсказывают гибель отрасли в случае второй волны COVID-19.

Вторая волна коронавируса и возврат ограничений убьёт кинотеатры. Об этом рассказал РБК председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Ассоциация владельцев кинотеатров уже готовится к повторному закрытию. В объединение входят крупнейшая сеть кинотеатров: («Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), «Премьер Зал», «Пять звёзд», региональная киносеть «Люмен Фильм» и другие.

Березин рассказал, что с персоналом кинотеатров заключаются краткосрочные контракты, предусматривающие особые условия при карантине. Особое внимание уделено формированию запасов для кинобаров. Также собственники начинают выплачивать обязательства по кредитам.

«Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — ещё одного карантина кинотеатры не переживут», – подытожил Березин.

Напомним, работу кинотеатров в Новосибирске губернатор Андрей Травников возобновил 12 сентября.

Автор:
Денис Калин

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