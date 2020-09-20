Кому нужно завести карту «МИР» для получения пособий и пенсий

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С 1 октября получить ряд социальных пособий можно будет только на карту «МИР»; изменения касаются и выплат от ПФР.

Получить большую часть пенсий и пособий с 1 октября можно будет только на карту «МИР». Это касается выплат на детей и пенсий.

На карту «МИР» будут перечислять выплаты от Пенсионного фонда. Также пособия при рождении ребёнка, пособие по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву.

Помимо этого, карту «МИР» придётся завести родителям, получающим пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Также тем, кто получает выплаты на третьих и последующих детей, которые родились после 31 декабря 2012 года и достигли к настоящему моменту трёх лет.

Если родителей не устраивает переход на новую платёжную систему, получать деньги они могут наличными или на счёт, не привязанный к банку (к примеру, сберегательный).

С 1 октября начнут действовать ещё несколько изменений в правилах назначения социальных пособий.