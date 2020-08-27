Контракт есть контракт: «Сент – Луис Блюз» не отпускает новосибирца Владимира Тарасенко на похороны деда

Фото пресс-служба ХК "Сибирь"

Похороны Владимира Тарасенко – старшего назначены на 29 сентября; у внука не получится проститься с дедом из-за позиции команды, где он сейчас играет.

Американский хоккейный клуб против того, что Тарасенко прилетит в Новосибирск на похороны деда- это нарушение контракта и отразится на графике игр «Сент-Луис Блюза», пишут СМИ. Прощание и похороны Тарасенко – старшего в центральной зоне Заельцовского кладбища назначены на вторник, 29 сентября. Ушёл из жизни «дедушка новосибирского футбола» 26 сентября, что стало ударом не только для родных, но и всех новосибирцев, мало-мальски имеющих отношение к спорту. Тарасенко-младший состоялся как хоккеист во многом благодаря деду, который искренне гордился достижениями внука.

Напомним, 27 августа было заявлено, что ХК «Сибирь» ждёт в своих рядах Тарасенко.