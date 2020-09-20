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Маску на нос: в Толмачёво приземлился самолёт в медицинской маске

сегодня 14:21

Фото со страницы Светланы Балаевой в соцсети «ВКонтакте» и из Facebook авиакомпании Cargolux

Самолёт с медицинской маской заметили в Толмачёво; судно успело стать настоящей звездой за границей.

Знаменитый самолёт авиакомпании Cargolux приземлился в Новосибирске. Судно известно тем, что на его носу нарисована медицинская маска. Европейские СМИ рассказали, что такое оформление связано с поддержкой кампании правительства Люксембурга по пропаганде использования масок во время пандемии. Фото самолёта, залетевшего погостить и в столицу Сибири, выложила на своей странице в соцсетях споттер Светлана Балаева.

Надпись на самолёте гласит: «Not without my mask». В Европе фраза стала трендом, и её используют как хештег. Можно сказать, что она агитирует за то, чтобы медицинской маской пользовался каждый.

Напомним, сегодня, 27 сентября, России возобновила авиасообщение с ещё одной страной.

Автор:
Денис Калин

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