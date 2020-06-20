Мобильные игры приносят пользу – психиатр
Фото pixabay.com
Игры, что компьютерные, что мобильные, принято обвинять во всех смертных грехах; они способны быть полезными для психики.
Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Наталья Шемчук, специализирующаяся на игровых зависимостях, рассказала в эфире радио Sputnik о пользе мобильных игр. В частности, игры, не требующие концентрации и напряжения, вроде выстраивания шариков в ряд, помогают расслабиться и переключиться. И в этом мобильные игры похожи на классическую музыку.
Мозг и психика человека, когда он играет в мобильную игру, отдыхают и «перезагружаются», готовясь к новому рабочему циклу. Но Шемчу предостерегла от игровой зависимости, когда не только каждая свободная минута отдаётся игре, но и отрывается время от других занятий, включая социально значимые для человека. Это уже является поводом обратиться к специалисту.
Напомним, 20 июня психиатрическая экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают