Мобильные игры приносят пользу – психиатр

Фото pixabay.com

Игры, что компьютерные, что мобильные, принято обвинять во всех смертных грехах; они способны быть полезными для психики.

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Наталья Шемчук, специализирующаяся на игровых зависимостях, рассказала в эфире радио Sputnik о пользе мобильных игр. В частности, игры, не требующие концентрации и напряжения, вроде выстраивания шариков в ряд, помогают расслабиться и переключиться. И в этом мобильные игры похожи на классическую музыку.

Мозг и психика человека, когда он играет в мобильную игру, отдыхают и «перезагружаются», готовясь к новому рабочему циклу. Но Шемчу предостерегла от игровой зависимости, когда не только каждая свободная минута отдаётся игре, но и отрывается время от других занятий, включая социально значимые для человека. Это уже является поводом обратиться к специалисту.

Напомним, 20 июня психиатрическая экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым.