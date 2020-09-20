Модная коллекция, пожар и взятка в мэрии Новосибирска – Итоги недели Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Вторая волна коронавируса пришла в Россию. Заболеваемость растёт рекордными темпами, в Москве снова вводят ограничения. В Сибири в это время трясло, полыхало, а также поражало осенними красками.

Главные события прошедших семи дней – в Итогах недели Сиб.фм.

Вздрогнули

Фото pixabay.com

В понедельник, 21 сентября, Иркутскую область основательно тряхнуло. Магнитуда землетрясения в эпицентре превысила отметку 8, в областном центре толчки были менее сильными, но ощутили их все жители города. Мало кому удалось уснуть ночью, люди делились своими впечатлениями в соцсетях. К счастью, значительных разрушений удалось избежать. Несколько повторных толчков уже не вызывали у иркутян больших опасений.

Пожар на заводе

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Во вторник, 22 сентября, в Новосибирске на территории завода «Электросигнал» произошёл пожар. Загорелось одно из зданий. На место выехали более 10 пожарных машин и несколько десятков сотрудников МЧС. Они боролись с огнём в течение нескольких часов. Ближе к вечеру поступило сообщение о локализации пожара, но проливка конструкций, чтобы избежать возобновления горения, продолжалась до ночи.

Бог с ними

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В среду, 23 сентября, в Новосибирске избрали меру пресечения для руководителей тоталитарной секты «Церковь последнего завета». Лидер движения – Сергей Тороп – вряд ли с таким обычным именем мог бы привлечь множество последователей.

Назвав себя Виссарионом, он преуспел на религиозном поприще. Движение существовало почти 30 лет, но теперь привлекло внимание правоохранителей. В сентябре лидеры секты были задержаны в Красноярском крае и этапированы в Новосибирск. Суд отправил их под арест на два месяца. Следователям теперь предстоит доказать, что проповедники вербовали сторонников с использованием психологических методов внушения и физического насилия, отбирали квартиры, запрещали адептам обращаться к врачам.

Увернулись от «КАМАЗа»

Фото Александра Лукина / ФК «Новосибирск»

В четверг, 24 сентября, на стадионе «Спартак» в Новосибирске состоялся матч первенства ПФЛ. В Сибирь приехал «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команда из Татарстана в этом сезоне уверенно лидирует в своей группе и в любом матче является безоговорочным фаворитом. Однако и новосибирская команда впервые за долгое время держится на верхних позициях турнирной таблицы, поэтому просто так сдавать матч не собиралась. Упорная игра закончилась со счётом 2:2. Такой результат сохранил статус-кво в группе 4 ПФЛ. При этом ФК «Новосибирск» продлил беспроигрышную серию – в этом розыгрыше турнира команда ещё ни разу не уходила с поля побеждённой.

Взятка 200 тысяч

Фото «Новосибирских новостей»

В пятницу, 25 сентября, состоялись первые сессии нового созыва горсовета Новосибирска и регионального заксобрания. Кресла спикеров сохранили, соответственно, Дмитрий Асанцев и Андрей Шимкив, в Совет Федерации от Новосибирской области направили Владимира Городецкого и Александра Карелина. Эти события должны были стать главными в политической жизни региона. Но вечером их затмил очередной коррупционный скандал в мэрии Новосибирска.

Председатель комитета рекламы и информации администрации города Дмитрий Лобыня был задержан силовиками. Как позднее сообщили в Следственном комитете, чиновник погорел на взятке в 200 тысяч рублей. В такую сумму он оценил выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, которая не соответствует действующим регламентам. При этом, как отмечают следователи, способ получения денег не отличался замысловатостью, скрытностью, хитроумностью – деньги глава рекламного комитета попросил перевести на счета подконтрольной ему фирмы. Дмитрия Лобыню арестовали, ближайшие месяцы он проведёт в СИЗО.

Осеннее дефиле

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В субботу, 26 сентября, на площади Ленина в Новосибирске состоялся модный показ. Новую коллекцию одежды представила дизайнер Ольга Бузыцкая. В качестве подиума выступил постамент памятника Ленину и тротуарная плитка дорожек Театрального сквера. На фоне серого неба, серого асфальта и серых зданий модели в ярких осенних нарядах смотрелись ярко и эффектно, поражая своим видом случайных прохожих, которые не понимали, что здесь происходит.

Трагедии в спорте

Фото с сайта ХК «Динамо-Алтай»

В воскресенье, 27 сентября, появились сразу две печальные новости, связанные с новосибирским спортом. Ушёл из жизни Владимир Тарасенко – известный тренер, отец наставника ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко. Его внук – также Владимир – талантливый хоккеист, выступающий в НХЛ.

Позднее появилось ещё одно трагическое сообщение. В автокатастрофе в Барнауле погиб воспитанник новосибирской хоккейной школы Вадим Орехов. В этом сезоне он выступал за «Динамо-Алтай». Известно, что Вадим ехал на пассажирском сиденье, когда водитель его автомобиля не справился с управлением на ночной дороге. По данным телеграм-каналов, за рулём находился ещё один игрок барнаульской команды.

Такими были самые заметные события с 21 по 27 сентября. Чем они запомнятся следующие семь дней – расскажем в воскресенье в Итогах недели Сиб.фм.

Берегите себя и своих близких.