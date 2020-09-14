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Монстр на 18 килограмм: сибирячка выловила огромного сазана

сегодня 13:44

Фото из группы «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте» и предоставлены Ларисой

Гигантского судака в Оби выловила жительница Новосибирска; рыба весит более 18 килограмм.

Судака-гиганта весом 18,2 килограмма Лариса выловила в Обском водохранилище. Об этом она рассказала в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «Вконтакте».

В беседе с корреспондентом Сиб.фм Лариса уточнила, что рыбу, о которой мечтает любой рыбак, она выловила вблизи села Спирина. Также сибирячка рассказала, как ей удалось поймать гиганта.

«Поклёвка была внезапной, ловили всё-таки судака, мощная потяжка, я сразу поняла, что это сазан, ослабила фрикцион и дала рыбе погулять немного, чтобы он устал, через 20 минут он позволил себя подтащить к лодке, ещё несколько рывков — и муж помог завести подсачек».

Ранее новосибирцу удалось выловить щуку, длина которой сопоставима с ростом ребёнка. Вес рыбы составлял 11 килограмм.

Автор:
Денис Калин

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рыбалка

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