Нападающего «Сибири» дисквалифицировали на матч за удар клюшкой в пах

Фото пресс-центра ХК «Сибирь» и кадр из видео КХЛ

Форвард «Сибири» Торченюк пропустит один матч своей команды из-за дисквалификации; нападающий наказан после того, как ударил клюшкой в пах игрока соперников.

За удар в пах дисквалификацией на один матч наказан форвард «Сибирь» Александр Торченюк. Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Сибири» Александра Торченюка наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении лиги.

На 30-й минуте матча с «Йокеритом» Торченюк ударил нападающего Хенрика Хаапалу клюшкой в пах. Во время встречи судьи не наказали хоккеиста за нарушение.

Напомним, следующий матч «Сибирь» сыграет с бывшей командой Торченюка «Автомобилистом».