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Названа ягода, которая невероятно улучшает работу мозга

сегодня 21:05

Фото pixabay.com

Сбалансированный рацион помогает сохранить здоровье; отдельные продукты способны справиться в заданием в одиночку.

Учёные раскрыли новые полезные свойства черники. В частности, в ходе исследования половине реципиентов завтракала чашкой черники, вторая половина получала плацебо. Потом всей группе предлагалось решить когнитивные задачи, проверяющие память и функции мозга, передаёт ETNT. Те, кто ел чернику, сохраняли концентрацию, работоспособность и функционирование мозга на протяжении всего дня. Характеристики тех, кто употреблял плацебо, каждый раз падали.

В другом эксперименте было доказано, что черника улучшает память у тех, кто склонен к болезни Альцгеймера. Фиксируется улучшение когнитивных функций у пожилых, если они едят чернику.

Напомним, 18 сентября названы ягоды, защищающие от рака.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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