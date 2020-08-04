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Названы натуральные средства против облысения

сегодня 21:27

Фото Instagram

Полностью лысая мужская голова считается брутальной; не все представители сильной половины человечества готовы расстаться с шевелюрой.

Строго говоря, выпадение волос происходит ежедневно, голову покидает порядка ста волос. Но они замещаются вновь вырастающими. Когда голова лысеет – это болезнь. Её можно остановить, узнали учёные. Стоит поддерживать в организме необходимый уровень железа, избегать стрессов и резкой потери веса. Но есть стимуляторы – масло розмарина и кокосовое масло, пишет Express.

Масло розмарина, в том числе в составе шампуни, стоит втирать в голову перед ополаскиванием. Делать это стоит несколько раз в неделю.

Поможет и кокосовое масло, как смешанное с маслом розмарина, так и «в одиночку». Масло наносят на волосы, втирают в кожу головы, чем защищают волосяные луковицы от потери белка.

Напомним, 4 августа стало известно, когда выпадение волос говорит о серьёзном заболевании.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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