Неправильное время отхода ко сну может нести опасность

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Медики исследуют правильное время, когда ложиться спать; выяснилось, что лучше засыпать до полуночи.

В США провели исследование среди 635 пациентов с диабетом второго типа. Среди них четверть засыпала в 22:50, а 23% бодрствовали в среднем до 00:36. В итоге, у тех, кто ложился спать позже, фиксировались признаки низкой физической активности, что негативно отражалось на здоровье. В целом, они меньше были склонны вести здоровый образ жизни, чем те, кто засыпал за час до полуночи, сообщает msn.

Соавтор исследования Алекс Роулендс отмечает прямую взаимосвязь между поздним засыпанием и низкой активностью в дневное время, да и энергией такие люди не располагают.

Ещё одним результатом исследования стал вывод, что снизить риск развития болезней можно, всего лишь отрегулировав режим сна. Раннее засыпание благотворно сказывается на состоянии организма. Недосып ведёт, в частности, к набору лишнего веса. Сон на протяжении восьми часов укрепляет иммунитет и снижает стресс.

Напомним, 11 сентября бессонница названа как одно из последствий COVID-19.