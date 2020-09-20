Никто не выжил: самолёт с людьми рухнул в Волгу

Фото МЧС

Мужчина и женщина погибли в авиакатастрофе под Нижним Новгородом; по предварительной версии, самолёт летел без разрешения.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в Волгу близ села Михальчиково в Нижегородской области. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщается, что на борту были мужчина и женщина. По предварительной версии, пилот мог не справиться с управлением. Сейчас на месте работают спасатели, которые достают судно из воды.

Как уточняет «Интерфакс», речь также может идти о нарушении законодательства в области полётов. Вероятно, вылет был несанкционированным.

Напомним, сегодня в Калининградской области в аварии погибли семь пассажиров автобуса.