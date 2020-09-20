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Новосибирский блогер Дава Манукян открыто заявил о проблемах с Ольгой Бузовой

сегодня 18:23

Фото Instagram

Похоже, разногласия в паре Манукян – Бузова официально подтверждены; Дава признал это в публикации в TikTok.

Косвенных «улик» набралось уже немало – это и удаление Бузовой фото с Манукяном, и отдельное времяпрепровождение пары, и жалобы Давы на плохое настроение и необходимость психологической поддержки.

И вот у себя в TikTok Мянукян написал во время диалога с подписчиком: «Оля говорит, что я плохой. Ей не повезло», — но не стал развивать мысль.

В комментах тут же развернулась война постов, часть подписчиков начала обвинять Даву и Бузову, что у них никогда и не было настоящих отношений – только видимость ради PR. Другая часть подписчиков отстаивала влюблённость пары, пусть и оставшуюся в прошлом. Были и те, кто остался недоволен проявлением эмоций: «Хватит тут сопли разводить!».

Напомним, 23 сентября Бузова флиртовала с актёром Александром Петровым на премьере его нового фильма.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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