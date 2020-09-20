Новосибирский хоккеист погиб в автокатастрофе

Фото с сайта "Динамо-Алтай"

Молодой хоккеист из Новосибирска погиб в автокатастрофе; начинал карьеру вратарь в «Сибирских Снайперах».

Вратарь барнаульской хоккейной команды «Динамо-Алтай» Вадим Орехов погиб в ночь с 26 на 27 сентября. Парень попал в автокатастрофу. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

«В ХК «Динамо-Алтай» случилось большое горе: сегодня ночью в автокатастрофе погиб вратарь нашей команды Вадим Орехов... Он был молод, полон сил и планов на будущее, отличался хорошим чувством юмора...», – говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщали, что ночью на улице Аванесова произошло смертельное ДТП. Автомобиль наехал на бордюр. Сообщается, что погибшему пассажиру было 25 лет, столько же, сколько и Вадиму Орехову.

Вадим родился в Новосибирске и окончил хоккейную школу «Сибирь». Профессиональная карьера вратаря началась в «Сибирских снайперах». За «Динамо-Алтай» парень провёл четыре матча и отразил 89,58% бросков. Его коэффициент непробиваемости составил 2,5 шайбы в среднем за матч.

Редакция Сиб.фм выражает искренние соболезнования близким Вадима Орехова.

Сегодня, 27 сентября, стало известно и том, что скончался легендарный спортивный тренер Владимир Тарасенко.