Новый рекорд: за сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
За сутки в России выявили 7 867 случаев коронавируса; от инфекции умерло 99 человек.
За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Это рекордное число заболевших с 22 июня. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.
Москва — 2016
Санкт-Петербург — 227
Московская область — 226
Ростовская область — 188
Нижегородская область — 167
Воронежская область — 161
Ставропольский край — 147
Ханты-Мансийский АО — 144
Свердловская область — 141
Кемеровская область — 141
Ульяновская область — 117
Архангельская область — 115
Самарская область — 110
Волгоградская область — 106
Саратовская область — 104
Красноярский край — 103
Оренбургская область — 101
Краснодарский край — 98
Ямало-Ненецкий АО — 98
Удмуртская Республика — 95
Алтайский край — 87
Омская область — 86
Пензенская область — 85
Республика Саха (Якутия) — 84
Республика Дагестан — 82
Республика Крым — 82
Республика Алтай — 78
Забайкальский край — 78
Республика Коми — 77
Мурманская область — 77
Иркутская область — 76
Новосибирская область — 76
Томская область — 75
Пермский край — 73
Тюменская область — 71
Республика Калмыкия — 70
Карачаево-Черкесская Республика — 69
Кировская область — 69
Республика Бурятия — 68
Приморский край — 68
Белгородская область — 67
Челябинская область — 65
Хабаровский край — 64
Ленинградская область — 62
Орловская область — 57
Костромская область — 56
Астраханская область — 56
Брянская область — 52
Калужская область — 51
Ярославская область — 51
Республика Ингушетия — 51
Ивановская область — 50
Тверская область — 49
Вологодская область — 48
Курская область — 44
Новгородская область — 42
Кабардино-Балкарская Республика — 42
Республика Тыва — 42
Тамбовская область — 41
Псковская область — 41
Республика Карелия — 40
Республика Хакасия — 40
Владимирская область — 39
Рязанская область — 39
Республика Башкортостан — 39
Калининградская область — 37
Магаданская область — 37
Липецкая область — 36
Республика Северная Осетия — 36
Республика Мордовия — 36
Тульская область — 33
Республика Адыгея — 33
Сахалинская область — 32
Курганская область — 31
Амурская область — 30
Чувашская Республика — 26
Смоленская область — 25
Республика Татарстан — 25
Камчатский край — 24
Республика Марий Эл — 22
Севастополь — 21
Еврейская АО — 15
Чеченская Республика — 4
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.
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