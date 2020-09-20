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Новый рекорд: за сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

сегодня 14:50

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

За сутки в России выявили 7 867 случаев коронавируса; от инфекции умерло 99 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Это рекордное число заболевших с 22 июня. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.

🔸 Москва — 2016
🔸 Санкт-Петербург — 227
🔸 Московская область — 226
🔸 Ростовская область — 188
🔸 Нижегородская область — 167
🔸 Воронежская область — 161
🔸 Ставропольский край — 147
🔸 Ханты-Мансийский АО — 144
🔸 Свердловская область — 141
🔸 Кемеровская область — 141
🔸 Ульяновская область — 117
🔸 Архангельская область — 115
🔸 Самарская область — 110
🔸 Волгоградская область — 106
🔸 Саратовская область — 104
🔸 Красноярский край — 103
🔸 Оренбургская область — 101
🔸 Краснодарский край — 98
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 98
🔸 Удмуртская Республика — 95
🔸 Алтайский край — 87
🔸 Омская область — 86
🔸 Пензенская область — 85
🔸 Республика Саха (Якутия) — 84
🔸 Республика Дагестан — 82
🔸 Республика Крым — 82
🔸 Республика Алтай — 78
🔸 Забайкальский край — 78
🔸 Республика Коми — 77
🔸 Мурманская область — 77
🔸 Иркутская область — 76
🔸 Новосибирская область — 76
🔸 Томская область — 75
🔸 Пермский край — 73
🔸 Тюменская область — 71
🔸 Республика Калмыкия — 70
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 69
🔸 Кировская область — 69
🔸 Республика Бурятия — 68
🔸 Приморский край — 68
🔸 Белгородская область — 67
🔸 Челябинская область — 65
🔸 Хабаровский край — 64
🔸 Ленинградская область — 62
🔸 Орловская область — 57
🔸 Костромская область — 56
🔸 Астраханская область — 56
🔸 Брянская область — 52
🔸 Калужская область — 51
🔸 Ярославская область — 51
🔸 Республика Ингушетия — 51
🔸 Ивановская область — 50
🔸 Тверская область — 49
🔸 Вологодская область — 48
🔸 Курская область — 44
🔸 Новгородская область — 42
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 42
🔸 Республика Тыва — 42
🔸 Тамбовская область — 41
🔸 Псковская область — 41
🔸 Республика Карелия — 40
🔸 Республика Хакасия — 40
🔸 Владимирская область — 39
🔸 Рязанская область — 39
🔸 Республика Башкортостан — 39
🔸 Калининградская область — 37
🔸 Магаданская область — 37
🔸 Липецкая область — 36
🔸 Республика Северная Осетия — 36
🔸 Республика Мордовия — 36
🔸 Тульская область — 33
🔸 Республика Адыгея — 33
🔸 Сахалинская область — 32
🔸 Курганская область — 31
🔸 Амурская область — 30
🔸 Чувашская Республика — 26
🔸 Смоленская область — 25
🔸 Республика Татарстан — 25
🔸 Камчатский край — 24
🔸 Республика Марий Эл — 22
🔸 Севастополь — 21
🔸 Еврейская АО — 15
🔸 Чеченская Республика — 4

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

Автор:
Денис Калин

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