Новый рекорд: за сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

За сутки в России выявили 7 867 случаев коронавируса; от инфекции умерло 99 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Это рекордное число заболевших с 22 июня. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.



Москва — 2016

Санкт-Петербург — 227

Московская область — 226

Ростовская область — 188

Нижегородская область — 167

Воронежская область — 161

Ставропольский край — 147

Ханты-Мансийский АО — 144

Свердловская область — 141

Кемеровская область — 141

Ульяновская область — 117

Архангельская область — 115

Самарская область — 110

Волгоградская область — 106

Саратовская область — 104

Красноярский край — 103

Оренбургская область — 101

Краснодарский край — 98

Ямало-Ненецкий АО — 98

Удмуртская Республика — 95

Алтайский край — 87

Омская область — 86

Пензенская область — 85

Республика Саха (Якутия) — 84

Республика Дагестан — 82

Республика Крым — 82

Республика Алтай — 78

Забайкальский край — 78

Республика Коми — 77

Мурманская область — 77

Иркутская область — 76

Новосибирская область — 76

Томская область — 75

Пермский край — 73

Тюменская область — 71

Республика Калмыкия — 70

Карачаево-Черкесская Республика — 69

Кировская область — 69

Республика Бурятия — 68

Приморский край — 68

Белгородская область — 67

Челябинская область — 65

Хабаровский край — 64

Ленинградская область — 62

Орловская область — 57

Костромская область — 56

Астраханская область — 56

Брянская область — 52

Калужская область — 51

Ярославская область — 51

Республика Ингушетия — 51

Ивановская область — 50

Тверская область — 49

Вологодская область — 48

Курская область — 44

Новгородская область — 42

Кабардино-Балкарская Республика — 42

Республика Тыва — 42

Тамбовская область — 41

Псковская область — 41

Республика Карелия — 40

Республика Хакасия — 40

Владимирская область — 39

Рязанская область — 39

Республика Башкортостан — 39

Калининградская область — 37

Магаданская область — 37

Липецкая область — 36

Республика Северная Осетия — 36

Республика Мордовия — 36

Тульская область — 33

Республика Адыгея — 33

Сахалинская область — 32

Курганская область — 31

Амурская область — 30

Чувашская Республика — 26

Смоленская область — 25

Республика Татарстан — 25

Камчатский край — 24

Республика Марий Эл — 22

Севастополь — 21

Еврейская АО — 15

Чеченская Республика — 4



Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.