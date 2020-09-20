«Он был уже мёртв»: очевидица рассказала о последних секундах жизни новосибирского хоккеиста

Фото из социальных сетей

В Алтайском крае при трагических обстоятельствах погиб хоккеист из Новосибирска Вадим Орехов; очевидцы утверждают, что автомобиль ехал на огромной скорости.

Жительница Барнаула рассказала об аварии, где погиб новосибирский хоккеист Вадим Орехов. Виктория описала события в одном из местных сообществ в социальной сети «ВКонтакте». По её словам, с самого начала ей показалось, что машина врезалась в забор её дома — настолько сильным был шум столкновения.

«Началось все около 12 ночи,мы собирались ложиться спать и слышим грохот,шум,потом звук удара и разбившиеся стекла,меня аж затрясло если честно,поняла,что полный капец на дороге,такой шум был», — пишет девушка. (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

По словам Виктории, пассажир на момент прибытия спасателей и медиков уже не подавал признаков жизни.

«Выскочили соседи и я вышла,жуткая картина,жесть просто,машина всмятку и похоже снесли светофорный столб....стояли у трамвайной линии....спасатели оперативно пытались с этой груды металла вытащить людей,все на наших глазах.....вывели парня в скорую,потом ещё пытались высвободить человека,но он уже был мертв», — продолжает она.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в ночь на 27 сентября в Барнауле в аварии погиб 25-летний хоккеист из Новосибирска Вадим Орехов. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Напомним, ранее стало известно, что за рулём автомобиля в момент ДТП был вратарь из другой хоккейной команды.