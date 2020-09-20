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Опубликовано видео страшного пожара в Новосибирске, где погибли два человека

сегодня 17:19

Фото МЧС НСО

В Дзержинском районе при пожаре погибли два человека; самостоятельно смогли спастись девять жильцов.

Два человека погибли при ночном пожаре на улице Грекова в Дзержинском районе. Как ранее сообщал Сиб.фм, возгорание произошло в ночь на 27 сентября. МЧС опубликовало видео с места происшествия.

Известно, что до прибытия пожарных из горящих зданий самостоятельно эвакуировались девять человек, среди которых двое детей.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений двухквартирный дом и надворные постройки горели открытым огнём, происходило интенсивное распространение на соседний двухквартирный дом, что свидетельствует о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану», – сообщили в пресс-службе МЧС.

На ликвидацию пожара ушло меньше часа. Сейчас дознаватели МЧС проводят экспертизу для установления причин возгорания, а Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек.

Напомним, о пожаре стало известно сегодня утром.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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