Опубликовано видео страшного пожара в Новосибирске, где погибли два человека
Фото МЧС НСО
В Дзержинском районе при пожаре погибли два человека; самостоятельно смогли спастись девять жильцов.
Два человека погибли при ночном пожаре на улице Грекова в Дзержинском районе. Как ранее сообщал Сиб.фм, возгорание произошло в ночь на 27 сентября. МЧС опубликовало видео с места происшествия.
Известно, что до прибытия пожарных из горящих зданий самостоятельно эвакуировались девять человек, среди которых двое детей.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений двухквартирный дом и надворные постройки горели открытым огнём, происходило интенсивное распространение на соседний двухквартирный дом, что свидетельствует о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану», – сообщили в пресс-службе МЧС.
На ликвидацию пожара ушло меньше часа. Сейчас дознаватели МЧС проводят экспертизу для установления причин возгорания, а Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек.
Напомним, о пожаре стало известно сегодня утром.
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