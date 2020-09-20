Остались жена и годовалый ребёнок: в Новосибирске ищут очевидцев смертельного ДТП

Фото «АСТ-54»

Автомобиль насмерть сбил молодого мужчину на пешеходном переходе; родственники погибшего уверяют, что мужчина был очень внимательным и не мог сознательно попасть под машину.

В Новосибирске ищут очевидцев ДТП, в котором погиб 32-летний мужчина. У него остались жена и годовалый ребёнок, сообщается на странице «АСТ-54».

В пятницу вечером около 23:00-23:15 на пешеходном переходе на пересечении проспекта Дзержинского и авиастроителей был сбит мужчина 1988 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

«Очень прошу помочь, возможно, вы ехали или проходили мимо либо слышали что-то от знакомых. Возможно, знаете, где там есть камеры, захватывающие место происшествия, важна любая информация», — просит супруга погибшего.

Женщина отметила, что в момент аварии водитель был трезв, погибший — тоже. «Хотим разобраться, в чём могла быть причина, так как погибший очень уравновешенный, внимательный, собранный человек, не мог просто переть, видя, как на него летит автомобиль. Даже учитывая, что водитель мог ехать, «упершись» в телефон и не смотря на дорогу», — уверена она.

Очевидцев смертельного ДТП просят связаться с супругой погибшего по телефону, указанному в сообщении.

Напомним, 25 сентября три человека пострадали в тройном ДТП в Новосибирске.