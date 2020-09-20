Пелагея не препятствует встречам дочери с отцом, Иваном Телегиным - адвокат

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Не смотря на затянувшийся бракоразводный процесс, Пелагея позволяет экс-супругу регулярно видеться с дочерью; последняя встреча была неделю назад.

Адвокат Пелагеи опроверг распространённое стороной Телегина заявление о том, что Пелагея не разрешает дочери видеться с отцом. Встречи проходят регулярно, по первому пожеланию Телегина. Об этом пишет «Стархит».

По словам Филиппа Рябченко, адвоката Пелагеи, Телегин виделся с Таисией, когда приезжал неделю назад в гости к тёще, папа и дочь отлично провели время вместе и остались рады и довольны.

Пара поженилась в 2016 году, год спустя родилась дочь. В нынешнем году супруги расстались, идёт бракоразводный процесс. У Телегина – новая возлюбленная, Пелагея официально пока свободна.

Напомним, 26 сентября бракоразводный процесс приостановлен из-за отсутствия документов.