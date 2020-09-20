Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пелагея не препятствует встречам дочери с отцом, Иваном Телегиным - адвокат

сегодня 20:19

Фото Instagram

Не смотря на затянувшийся бракоразводный процесс, Пелагея позволяет экс-супругу регулярно видеться с дочерью; последняя встреча была неделю назад.

Адвокат Пелагеи опроверг распространённое стороной Телегина заявление о том, что Пелагея не разрешает дочери видеться с отцом. Встречи проходят регулярно, по первому пожеланию Телегина. Об этом пишет «Стархит».

По словам Филиппа Рябченко, адвоката Пелагеи, Телегин виделся с Таисией, когда приезжал неделю назад в гости к тёще, папа и дочь отлично провели время вместе и остались рады и довольны.

Пара поженилась в 2016 году, год спустя родилась дочь. В нынешнем году супруги расстались, идёт бракоразводный процесс. У Телегина – новая возлюбленная, Пелагея официально пока свободна.

Напомним, 26 сентября бракоразводный процесс приостановлен из-за отсутствия документов.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Пелагея

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

110633
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
42589
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
42142
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
38777
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
21974
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
21889
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21437
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области