Подробности боёв в Нагорном Карабахе: 10 погибших и угроза большой войны

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Замороженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешёл в горячую стадию; идут бои, стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался ещё в феврале 1988 года, война разразилась в 1992 году и продлилась 2 года. В итоге Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. Тем не менее территория осталась спорной.

Что стало причиной развязывания военных действий в воскресенье, 27 сентября, неизвестно. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и выдвижении войск в сторону Карабаха. В Армении и Азербайджане объявлена мобилизация. Турция уже поддержала Азербайджан в конфликте. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс».

Бои идут с применением танков, авиации и артиллерии. Известно как минимум о десяти погибших карабахских военных, подбито несколько танков обеих сторон.

Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что противостояние вряд ли выльется в крупномасштабную войну, что видно из того, как разворачиваются оперативные группировки сторон. Война потребует ресурсов от обеих стран, а их и нет. Ни армянское, ни азербайджанское общества не готовы жертвовать жизнями за Нагорный Карабах, считает Мураховский.

Россия предпринимает миротворческие усилия.