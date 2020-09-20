Подробности боёв в Нагорном Карабахе: 10 погибших и угроза большой войны
Фото из открытых источников
Замороженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешёл в горячую стадию; идут бои, стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий.
Конфликт из-за Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном начался ещё в феврале 1988 года, война разразилась в 1992 году и продлилась 2 года. В итоге Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом. Тем не менее территория осталась спорной.
Что стало причиной развязывания военных действий в воскресенье, 27 сентября, неизвестно. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и выдвижении войск в сторону Карабаха. В Армении и Азербайджане объявлена мобилизация. Турция уже поддержала Азербайджан в конфликте. Об этом пишут ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс».
Бои идут с применением танков, авиации и артиллерии. Известно как минимум о десяти погибших карабахских военных, подбито несколько танков обеих сторон.
Военный эксперт Виктор Мураховский считает, что противостояние вряд ли выльется в крупномасштабную войну, что видно из того, как разворачиваются оперативные группировки сторон. Война потребует ресурсов от обеих стран, а их и нет. Ни армянское, ни азербайджанское общества не готовы жертвовать жизнями за Нагорный Карабах, считает Мураховский.
Россия предпринимает миротворческие усилия.
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