Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Погибли двое: несколько домов вспыхнули в Новосибирске

сегодня 13:25

Фото pixabay.com

Страшный пожар произошёл в Дзержинском районе Новосибирска; в огне погибли два человека.

Несколько домов загорелись ранним утром на улице Грекова. Пожарные справились с пламенем, но при разборе завалов обнаружили два обгоревших тела. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Предполагается, что в пожаре погибли владельцы жилья. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 18 сентября рано утром загорелся дом в Кировском районе. В огне погибли мать с дочерью.

Автор:
Денис Калин

0

Теги

пожар

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

98410
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
42523
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41998
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
38632
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
21774
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21266
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20734
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября