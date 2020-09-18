Погибли двое: несколько домов вспыхнули в Новосибирске

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Страшный пожар произошёл в Дзержинском районе Новосибирска; в огне погибли два человека.

Несколько домов загорелись ранним утром на улице Грекова. Пожарные справились с пламенем, но при разборе завалов обнаружили два обгоревших тела. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Предполагается, что в пожаре погибли владельцы жилья. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, 18 сентября рано утром загорелся дом в Кировском районе. В огне погибли мать с дочерью.