Полная мобилизация: в Нагорном Карабахе из-за военного положения призывают мужчин старше 18 лет

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Массированное наступление Азербайджана на территории Нагорного Карабаха началось сегодня, 27 сентября; там введено военное положение и объявлена мобилизация мужчин старше 18 лет.

Столкновения азербайджанских войск с армиями Нагорного Карабаха начались сегодня, 27 сентября. После этого в Карабахе ввели военное положение и объявили мобилизацию мужчин старше 18 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

Тем временем омбудсмен непризнанной республики рассказал о погибших в результатах обстрелов женщине и ребёнке. Местных жителей призывают укрыться в подвалах и бомбоубежищах.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём ТВ-обращении заявил о жертвах и раненых после обстрела со стороны Армении.

МИД России уже призвал стороны прекратить огонь.

Ранее сообщалось, что Азербайджанские войска начали наступление по всей линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.