«Повесили замок и угрожают»: сибирячку с пятью детьми терроризируют соседи в общежитии

Фото с сайта pixabay.com, кадры из видео, предоставленного Людмилой, видео Виктории

Клич о помощи жительница Новосибирска бросила в соцсетях: её знакомую, многодетную мать-одиночку, терроризируют соседи по общежитию. Женщине и её детям запрещают пользоваться общей душевой, постоянно угрожают и издеваются.

Виктория с пятью детьми заселилась в общежитие в Кировском районе Новосибирска 11 ноября. С этого дня жизнь для неё перевернулась, а дети воспитываются в атмосфере травли и постоянных издёвок. О помощи попросила её знакомая в соцсети «Яндекс.Район», где с ней и связался корреспондент Сиб.фм.

«В одном из общежитий Кировского района города Новосибирска на остановке Училище уже месяц угрожают физической расправой соседи. Угрожают женщине и ее 5 несовершеннолетним детям. Конфликт начался из-за спора о пользовании общим посещением- душем. В ремонте которого женщина Виктория В. Не участвовала, так как ремонт был сделан до нее», – написала Людмила (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, прим. – Сиб.фм).

Благодаря Людмиле, удалось связаться с Викторией. Она рассказала, с чего всё началось.

«Я заселилась в это общежитие 11 ноября. Комнату на один год здесь мне предоставил резервный фонд. Я сразу попыталась познакомиться со своими соседями, внимания на меня они не обращали, как будто меня не существует», – рассказывает мать пятерых детей.

Продолжая повествование, сибирячка упоминает интересную деталь: в общежитие она попала после того, как из родной квартиры её выгнала мать.

«Она сказала, что не хочет, чтобы я там жила. Не знаю, в детях ли дело или в чём», – вспоминает Виктория.

Так она и оказалась в комнате общежития, площадь которой чуть больше 18-ти квадратных метров. Сама Виктория на данный момент находится в декрете и живёт на пособия. Значительную часть денег она тратит на лекарства, которые необходимы для жизни её мужа-инвалида.

«На весь переезд в эту комнату я потратила около 12-ти тысяч рублей. Были оторваны обои, перевозила вещи, меняла мебель, покупала кроватки для детей», – перечисляет сибирячка.

К слову о детях. Самому младшему из них – 7 месяцев. Старшая дочка учится в младших классах гимназии, и чтобы готовиться, ей необходим письменный стол и полная тишина. Не трудно понять, что пока вся семья дома, сделать уроки невозможно.

Возвращаясь к разговору о соседях, Виктория утверждает, что несколько раз пыталась найти общий язык с ними, но натыкалась только на грубость. А не так давно они повесили замок на общую душевую и сказали, что пользоваться она может только той, которая находится этажом ниже. Всё стало ещё больше похоже на тюрьму. Позже сибирячка сама повесила свой замок поверх соседского, но его они срезали, а свой оставили.

«Они запретили мне пользоваться душевой, потому что там только что провели ремонт на их деньги, а я якобы не скинулась. Тогда я ещё не заселилась. Потом я им предлагала даже деньги дать, чтобы можно было мыться, но соседка, которая здесь самая главная, мне наотрез отказала», – вспоминает Виктория.

Привилегия на пользование общим душем есть только у четырёх семей, которые живут на этаже Виктории. Чтобы искупать детей, ей приходится с каждым из них по очереди спускаться на первый этаж. После первого такого похождения её сын заболел.

«Там постоянно открыты окна, в том числе и зимой. Когда выходишь из душа, ты попадаешь на сквозняк. Когда мы первый раз туда с сыном ходили, у него потом поднялась высокая температура и появился насморк», – говорит сибирячка.

После этого началась целая цепочка вызовов полиции с одной и другой стороны. Виктория вызывала правоохранителей, чтобы они вернули ей право пользоваться общей душевой, а её соседи сообщали, что сибирячка совершает мелкие пакости.

«Кто-то нагадил на лестничной площадке. Соседи вызвали полицию и сказали, что это я была. Они делают так каждый раз, когда что-то происходит. Пытаются просто изжить меня отсюда», – не без грусти рассказывает Виктория.

Найти управу на столь злостных соседей многодетная мать не может уже давно. Полиция, комендант, фонд, – все, к кому она обращалась, просто спускали всё на тормоза.

Адвокат Ольга Окунь рассказала Сиб.фм, могут ли соседи запрещать Виктории пользоваться душевой, и как ей защитить свои права.

«Жилищным кодексом, а именно статьёй 36, предусмотрено право собственности на общее имущество собственников помещения в многоквартирном доме или общежития. Собственники имеют право пользоваться не только своей комнатой, но и имеют право пользоваться лестничными площадками, лифтами, чердаками, подвалами и социально-бытовыми помещениями. Всё это является общим имуществом всех собственников, и они имеют равное право всем этим пользоваться. Душ, туалет, санитарно-технические комнаты и так далее относятся к общему имуществу. Никто не имеет право создавать препятствия для пользования. Если такое имеет место быть, необходимо обращаться в судебную инстанцию, суд, и защищать свои права», – рассказала Ольга.

Что грозит соседям, которые самоуправствуют в общежитии? Адвокат утверждает, что Виктория может выйти из ситуации, не потеряв ни рубля.

«Согласно статье 304 гражданского кодекса, собственник помещения может требовать устранения всяческих нарушений его права. То есть право нарушено – замки повешены, значит можно требовать устранить это нарушение. В связи с этим необходимо обращаться в суд с исковым заявлением об устранении препятствий в пользовании имущества. Суд может обязать ответчика устранить препятствия и возместить убытки. В том числе расходы на юридическую помощь», – сказал адвокат.

Правда, Ольга отметила одну очень важную деталь: даже если женщина выиграет суд, а приставы срежут все замки, ситуация может повториться вновь. Идеальным исходом адвокат называет примирение и консенсус между сторонами. Возможно ли такое в случае Виктории – скорее всего нет, ведь дело доходит и до драк. Уже 11 ноября у сибирячки закончится срок действия договора на комнату в злополучном общежитии. Если соседям всё же удастся изжить её, вместе с детьми мать просто окажется на улице. Тем временем МУП пообещал ей, что если соседи не снимут замок, то будет суд, но он всё ещё на двери, а ни о каком суде речи не идёт.