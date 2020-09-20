Правительство Армении ввело военное положение после атаки Азербайджана
Кадр из видео в Telegram
Военное положение правительство Армении ввело после массированной атаки Азербайджана на Нагорный Карабах; в стране объявлена всеобщая мобилизация.
Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться. Вслед за самопровозглашённой республикой Армения ввела военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов
Ранее войска Азербайджана начали массированное наступление по всей линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. В атаку отправились самолёты и тяжёлая техника. Сообщается о первых погибших среди мирного населения.
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают