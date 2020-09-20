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Правительство Армении ввело военное положение после атаки Азербайджана

сегодня 15:53

Кадр из видео в Telegram

Военное положение правительство Армении ввело после массированной атаки Азербайджана на Нагорный Карабах; в стране объявлена всеобщая мобилизация.

Ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться. Вслед за самопровозглашённой республикой Армения ввела военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов

Ранее войска Азербайджана начали массированное наступление по всей линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. В атаку отправились самолёты и тяжёлая техника. Сообщается о первых погибших среди мирного населения.

Автор:
Денис Калин

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