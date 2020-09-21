Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Армении Пашиняном

Фото пресс-служба президента России

Путин призывает сделать всё необходимое для недопущения эскалации конфликта; Россия не является стороной в инциденте.

В телефонном разговоре с президентом Армении глава РФ Владимир Путин обсудил развернувшиеся в Нагорном Карабахе бои , сообщает ТАСС. Беседа прошла по инициативе армянской стороны.

Российский президент выразил озабоченность развернувшимися масштабными боевыми столкновениями и заявил, что требуется предпринять всё необходимое для скорейшего прекращения огня и недопущения разрастания конфликта.

Бои развернулись утром в воскресенье, 27 сентября. Обе стороны считают, что первый удар нанесён противником. В боях участвуют части вооружённых сил Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха.

Напомним, 27 сентября стали известны подробности боёв в Нагорном Карабахе.