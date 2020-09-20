Рекордный прирост: в Новосибирске резко увеличилось число больных коронавирусом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске за минувшие сутки выявили почти 80 новых случаев коронавируса; это рекордный прирост за последние полтора месяца.

Впервые за последние полтора месяца в Новосибирской области выявили 76 новых случаев коронавируса. Такие данные вечером 27 сентября опубликовал оперативный штаб региона. Последний раз максимальный прирост наблюдался 10 августа — тогда заболели 87 человек. С того момента число выявленных случаев не превышало 70.

Также за прошедшие сутки в области скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 52, 53 и 63 лет и женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человека.

11 818 человек выписаны с выздоровлением (+46 за сутки).

Напомним, в России за минувшие сутки выявили почти 8 тысяч новых случаев коронавируса.