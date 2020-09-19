Россия возобновила авиасообщение ещё с одной страной

Фото Pixabay.com

Список стран, открывших границы для россиян после вызванного пандемией коронавируса перерыва, пополнила Южная Корея; из Москвы в Сеул будет летать один самолёт в неделю.

С 27 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей. Первый рейс в Сеул (столицу Южной Кореи) запланирован на 1 октября, сообщает «РИА Новости».

Решение о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей было принято по итогам заседания российского оперативного штаба под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Соответствующее распоряжение утвердил Кабмин.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» будет делать в столицу Южной Кореи один рейс в неделю (рейс SU0250 Москва — Сеул). Самолёты в Сеул будут летать по четвергам и возвращаться в Москву по субботам.

Первый рейс из Москвы в Сеул состоится 1 октября, обратно — 3 октября.

Напомним, в конце сентября Россия возобновила авиасообщение ещё с тремя странами.