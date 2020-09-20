«Сибирь» – «Автомобилист»: дата и время матча, где смотреть

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Новосибирская хоккейная команда сыграет с «Автомобилистом» завтра, 28 сентября; игроки выйдут на лёд ЛДС «Сибирь».

«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» завтра, 28 сентября, в 19:30 по новосибирскому времени. Прямую трансляцию встречи проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

Новосибирцы только вернулись с выездной серии из трёх матчей, в которой удалось выиграть только одну игру. «Сибирь» обыграла СКА, но не справилась с минским «Динамо» и финским «Йокеритом». Команда занимает седьмое место в таблице восточной конференции после десяти матчей. Сибиряки набрали семь очков.

«Автомобилист» неплохо провёл свои девять матчей. Пять игр удалось выиграть, но в двух предыдущих уральцев остановили «Витязь» и минское «Динамо». Тем не менее команда идёт четвёртой в восточной конференции, набрав 14 очков.

За последние шесть матчей с «Автомобилистом» новосибирцы выиграли в пяти, но эта статистика вряд ли как-то повлияет на исход грядущей встречи. Сейчас «Сибирь» только набирает кондиции, а «Автомобилист» уже претендует на лидерство в таблице. Обе команды не станут уступать, поэтому матч обещает быть интересным.



Встреча пройдёт на ЛДС «Сибирь». Купить билеты на ближайшие матчи команды можно как онлайн, так и в кассах.