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Сообразили на троих: компания парней каталась по Новосибирску на угнанной машине

сегодня 11:51

Фото pixabay.com

Припаркованные у дома «Жигули» исчезли в Кировском районе Новосибирска; угонщики смело катались на них по городу.

В ночь на 25 сентября у одного из домов по улице Хилокской экипажем ДПС был остановлен автомобиль «ВАЗ-2106». При проверке документов выяснилось, что у водителя нет права управления автомобилем, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники полиции установили, что остановленные «Жигули» в розыске – автомобиль был похищен от одного из домов по улице Зорге. Угонщиками оказались трое жителей Ленинского района в возрасте 18 и 19 лет. Чужую машину они завели путём соединения проводов в замке зажигания.

Подозреваемых в совершении преступления доставили в полицию. Один из 18-летних ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабёж и угон. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Напомним, в Новосибирске ищут очевидцев ДТП, в котором погиб молодой мужчина.

Автор:
Олеся Сметанникова

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