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Сотрясение мозга и ушибы: автоледи сбила ребёнка в Новосибирске

сегодня 15:32

Фото из группы «Инцидент Новосибирск»

Мальчика сбила сибирячка, когда он бежал на детскую площадку; ребёнка доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Мальчик выбегал из подъезда, когда его сбила женщина на автомобиле Honda Fit. Ребёнка увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и ушибы тела. Об этом в ГИБДД рассказали сообществу «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в 13:20 25-летняя женщина-водитель на автомобиле Honda Fit двигалась по внутридворовой территории дома № 41/2 по улице Высоцкого. В пути следования совершила наезд на мальчика, который выбежал из подъезда и побежал на детскую площадку», – рассказал инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В Госавтоинспекции также напомнили, что, двигаясь по внутридворовым территориям, необходимо соблюдать осторожность: из-за любого стоящего автомобиля может выбежать ребёнок.

Напомним, вечером 25 сентября произошло смертельное ДТП на проспекте Дзержинского. Родственники просят помощи в поисках очевидцев аварии.

Автор:
Денис Калин

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