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Специалисты требуют раскрыть правду о странных болезнях у испытателей вакцины от коронавируса

сегодня 08:41

Фото Pixabay.com

Эксперт по инфекционным заболеваниям требует раскрыть диагноз двух добровольцев, испытывавших на себе «оксфордскую» вакцину AstraZeneca; у сделавших прививку от коронавируса начали проявляться симптомы странных болезней.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с результатами испытаний новейшей вакцины от коронавируса.

Испытания британской вакцины были приостановлены из-за симптомов серьезного заболевания, появившегося у одного из волонтёров, сделавших прививку. Однако разработчики препарата отрицают прямую связь между вакцинацией и появившимся заболеванием.

В сентябре испытания вакцины были приостановлены, но через несколько дней, после подтверждения безопасности препарата в Департаменте здравоохранения Великобритании, их возобновили. Однако скандал после этого не утих.

Как пишет CNN, теперь специалисты требуют раскрыть диагноз двух добровольцев, у которых были выявлены необычные симптомы. Эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Пенсильвании Пол Оффит призвал разработчиков вакцины – компанию AstraZeneca и Оксфордский университет объяснить, почему они считают, что заболевания не связаны с испытаниями вакцины и не являются побочным эффектом. Однако создатели лекарства заявляют, что раскрыть информацию не могут по причине конфиденциальности и медицинской тайны.

Ранее в СМИ появилась информация, что у одного из добровольцев, испытывавших на себе новую вакцину, обнаружили воспаление спинного мозга, что и послужило причиной приостановки испытаний.

Напомним, в России разработали собственную вакцину от коровируса «Спутник V».

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

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Теги

вакцина
коронавирус

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