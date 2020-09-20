Стали известны подробности пожара с двумя погибшими в Новосибирске

Кадры из видео в группе "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте"

Страшный пожар, в котором погибли два человека, произошёл на улице Грекова в Дзержинском районе; в МЧС рассказали подробности возгорания.

Ранним утром несколько домов загорелись на улице Грекова. После тушения пожарные обнаружили два обгоревших тела, которые находились под завалами. Подробности пожара сообщила пресс-служба МЧС.

«27 сентября в 03:30 поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на ул. Грекова Дзержинского района в Новосибирске. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений двухквартирный дом и надворные постройки горели открытым огнём, происходило интенсивное распространение на соседний двухквартирный дом, что свидетельствует о позднем обнаружении и сообщении в пожарную охрану. До прибытия пожарных расчетов из зданий самостоятельно эвакуировались девять человек, из них двое детей — пострадавших среди них нет», – пишет пресс-служба.

Крупный пожар удалось локализовать за 35 минут. Огню не дали распространиться на жилые дома соседних участков. Около часа понадобилось для полной ликвидации открытого горения. Среди завалов пожарные обнаружили два обгоревших тела.



«В результате происшествия по оперативным данным огнём уничтожены два жилых дома и множество надворных построек. На месте находились представители районной администрации. Жильцы повреждённых домов размещены у родственников», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте работают дознаватели МЧС и следователи СКР. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, о пожаре стало известно сегодня утром.