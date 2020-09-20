Топ-3 достопримечательности Киргизии и Казахстана глазами местных жителей

Фото wikipedia.org, Софии Понамарёвой

Россия открыла границы с Казахстаном и Киргизией. Это способствует не только развитию экономических связей между нашими странами, но и туристических. Горы, целебные озера, каньоны, подземные мечети – странам Средней Азии есть чем удивить. Самые интересные места Казахстана и Киргизии – в обзоре Сиб.фм.

Каньоны и пустыни в Казахстане

Журналистка Эдда уже около 15 лет живёт в Казахстане. Она освещает важные события, происходящие в Средней Азии, в немецких СМИ. За это время Эдда хорошо изучила республику и поделилась с Сиб.фм списком любимых мест.

1. Большое Алматинское озеро и озеро Маркаколь

Находится в горах недалеко от границы с Киргизией. Добраться до него можно на джипе или вездеходе по горному серпантину. Зимой довольно часто случаются обвалы, поэтому увидеть его можно только в тёплое время года. Это единственный резервуар чистой воды для города Алма-Аты, поэтому отдыхающим нельзя даже сидеть на его берегу. Для туристов обустроена тропа вокруг озера и обзорная площадка.

Маркаколь — одно из самых высоких озер в Средний Азии. Оно расположено между двумя хребтами Курчумским и Азутау в Восточном Казахстане. Дойти до озера — уже приключение. Оттуда даже видны барханы в сторону Китая. Вода в Маркаколе очень прозрачная. В зависимости от погоды оно меняет цвет: от голубого до чёрного.

2. Мангистау

Пустыня между Каспийским и Аральским морем. Это довольно труднодоступная территория. В Мангистау есть подземные мечети. Самая большая — Шопен ата, она вырублена прямо в скале. Также интересно увидеть мечеть Султан-апе, чьё возникновение окутано массой легенд, и некрополь Масат-ата, на котором находится более 300 койтасов (надгробий).

3. Чарынский каньон

Находится в 195 км от Алма-Аты. Похож на Гранд-каньон и находится в степи. Отправляться туда лучше осенью, поскольку летом очень тяжело идти в поход по жаре. По каньону течёт река Шарын. В каньоне можно ставить палатки и ночевать.

По версии геологов, ущелье было сформировано более 12 млн лет назад из осадочных пород. Высота гор каньона достигает 150-300 метров.

Башни, парки и горы в Киргизии

Уроженка Киргизии Айна переехала в Новосибирск в 20 лет. У неё редко получается навещать родных, однако она с удовольствием агитирует друзей и знакомых лично познакомиться с киргизскими красотами. Сиб.фм она рассказала о самых зрелищных местах в Киргизии.

1. Священная гора Сулайман-Тоо

Священная гора Сулайман-Тоо находится в городе Ош на юге Киргизии. В 2009 году она стала первым памятником республики, включённым в список Всемирного наследия ООН. Издревле гора имела сакральное значение для местных жителей, а на её вершине сохранились петроглифы.

У подножия и на пике горы находятся две древних мечети. Также на горе расположены семь пещер. Самые известные — «Чакка тамар» и «Тепеункур».

2. Национальный парк Ала Арча

Излюбленное место для пеших прогулок. Ущелье располагается на северном склоне Киргизского хребта на высоте 1600-4860 м. Для посетителей тут обустроено несколько дорог и троп. Самая популярная ведёт к леднику и озеру с одинаковым названием Ак-Сай.

На территории парка обитают архары, косули, кабаны, лисицы. Если уйти далеко вглубь, то можно встретить краснокнижных животных: туркестанскую рысь, змееяда, беркута, кумая, балобана, снежного барса, грифа.

3. Башня Бурана

Башня Бурана находится в Чуйской долине. Это знаковое место для киргизов и одна из главных архитектурных достопримечательностей страны. По данным учёных, минарет построили в X-XI вв. Рядом с башней устроен сад камней с балбами. Это древние надгробные памятники и камни с наскальными рисунками.

Предположительно, башня Бурана являлась главным украшением Баласагуна — северной столицей тюркоязычного государства Караханидов. На башне устроена смотровая площадка, с которой можно полюбоваться горами Тянь-Шань.