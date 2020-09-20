Три мужчины и женщина: что известно о погибших от коронавируса в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным оперативного штаба, за сутки в Новосибирске заразились коронавирусом 76 человек; четыре инфицированных скончались в стационарах.

Оперативный штаб обновил данные о летальных исходах от коронавируса. За сутки в Новосибирске умерло четыре человека.

«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 52, 53 и 63 лет и женщина в возрасте 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 439 человек», – пишет оперштаб.

Интенсивную терапию получают 49 человек. К аппарату ИВЛ подключены 11 пациентов.

Госпитализирован 21 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Напомним, за сутки в Новосибирске выявлено ещё 76 случаев коронавируса.