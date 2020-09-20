Три тысячи человек за сутки: новосибирцы с ОРВИ массово обращаются в больницы

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По данным оперштаба в новосибирские больницы за сутки обратилось почти 3 тысячи человек с симптомами ОРВИ; из обратившихся госпитализировали 28 человек.

Осенью в Новосибирск пришла эпидемия ОРВИ. За сутки с 26 по 27 сентября в больницы с симптомами болезни обратились почти три тысячи новосибирцев (2 991 человек). Такие данные приводит оперативный штаб по новосибирской области.

Среди обратившихся было госпитализировано 28 человек.

Известно несколько видов ОРВИ. Старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН кандидат биологических наук Сергей Викторович Кулемзин рассказал изданию «Наука в Сибири», могут ли больные разными видами вируса заразить друг друга.

«Инфекция одного из вирусов, вызывающих ОРВИ, полностью не защищает от инфекции другого вируса. Однако вероятность кросс-инфекции значительно снижается. Это связано с тем, что после заражения первым вирусом у человека запускаются каскады реакций врождённого иммунного ответа, что повышает сопротивляемость организма к инфицированию другими вирусами», – рассказал Сергей Кулемзин.

Он отметил, что вероятность заразиться другим вирусом сохраняется. И если заболевшие ОРВИ или гриппом собираются вместе, то заражение вполне возможно.

Напомним, за сутки с 26 по 27 сентября в Новосибирской области зафиксировали ещё 76 случаев коронавируса.