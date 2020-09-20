Ушла легенда: скончался тренер Владимир Тарасенко

Фото из группы ФК «Новосибирск»» и из группы "АСТ-54" в соцсети «ВКонтакте

Легендарный спортивный наставник Владимир Тарасенко скончался; большую часть своей жизни он посвятил подготовке молодых спортсменов.

Ушёл из жизни спортивный тренер Владимир Тарасенко. Он воспитал много талантливых и знаменитых спортсменов, в числе которых его сын и внук. О том, что легендарного наставника не стало, сообщила пресс-служба ФК «Новосибирск».

Большую часть своей жизни Владимир Тарасенко посвятил ДЮСШ «Чкаловец», был начальником новосибирской футбольной команды мастеров. Его сын Андрей Тарасенко сейчас тренирует хоккейный клуб «Сибирь», а внук Владимир – звезда НХЛ.

Редакция Сиб.фм выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким Владимира Алексеевича.