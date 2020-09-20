Увеличилось число погибших пассажиров автобуса: власти Калининграда объявили траур
Фото МЧС
Калининградские власти объявили траур по погибшим в аварии с пассажирским автобусом; жертвами трагедии стали семь человек.
Власти Калининграда объявили в понедельник траур по погибшим в ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба региона.
Ранее сообщалось, что авария с участием пассажирского автобуса и грузовика произошла днём 27 сентября на автодороге Переславское — Янтарный в Зеленоградском районе Калининградской области.
Изначально было известно о шести погибших, среди которых один ребёнок. Позже стало известно о ещё одной жертве.
В аварии также пострадали ещё восемь человек. Для ликвидации последствий были привлечены 16 единиц спецтехники и 51 человек. Следственный комитет начал проверку.
Напомним, ранее в ДТП в Барнауле погиб новосибирский хоккеист.
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