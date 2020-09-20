В Искитиме убили супругу главврача городской больницы

Фото СКР

В Искитиме неизвестные убили женщину пенсионного возраста; местные СМИ утверждают, что погибшая — супруга главного врача центральной городской больницы.

Супругу главврача Искитимской ЦГБ Алексея Кайгородова убили неизвестные, сообщает местное издание «Конкурент». Источник утверждает, что не обладает подтверждением этой информации, однако пишет, что злоумышленники могли проникнуть в дом из-за сейфа — якобы преступники скрылись с ним.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в сегодня в жилом доме в Искитиме обнаружили труп женщины 1964-го года рождения. На теле обнаружены следы насильственной смерти, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР Анастасия Кулешова.

Об ограблении свидетельствует то, что следователи возбудили уголовное дело по пункту «3» части 2 статьи 105 УК — убийство, совершённое из корыстных побуждений. На момент публикации заметки преступники не были задержаны.

Напомним, ранее в Бердске арестовали подозреваемого в убийстве местной жительницы.