Вдовец Валентины Легкоступовой прихватил её драгоценности и сбежал в Турцию

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Юрий Фирсов после смерти Легкоступовой не выдержал прессинга СМИ и общественного мнения; вдовец поменял Россию на Турцию.

Как пишет «Стархит», Юрий Фирсов находится в Турции, куда прихватил с собой драгоценности скоропостижно скончавшейся супруги – Валентины Легкоступовой. Издание приводит слова коллеги Фирсова, что тот тяжело переживает смерть жены и устал от постоянных звонков от СМИс требованиями интервью и участия в ток-шоу. Окружение Фирсова относится к его состоянию с пониманием и оказывает ему всевозможную поддержку. Точнее – оказывало, пока Юрий был в России.

В свою очередь, окружение Легкоступовой с подозрением относиться к поспешному отъезду Фирсова. В частности, в эфире программы «Человек и закон» Феликс Царикати заявил, что Юрий прихватил с собой принадлежащие семье Легкоступовой драгоценности.

Пара состояла в браке всего 40 дней. Легкоступова скончалась 14 августа от черепно – мозговой травмы.

Напомним, 15 августа стало известно, что перед смертью Легкоступова перенесла операцию на мозге.