Впечатляющие кадры: в фотоловушки учёных попались барсы, аргали, росомахи и другие жители горного Алтая

Фотографии пресс-службы Алтайского заповедника

Завершилась экспедиция «По следам снежного барса» на хребте Чихачёва; об итогах добровольческой экспедиции рассказали учёные.

На хребте Чихачёва в Республике Алтай завершилась XI добровольческая экспедиция «По следам снежного барса», сообщает пресс-служба Алтайского заповедника. Проверено 35 фотоловушек, установленных в 18 точках мониторинга. Учёные получили впечатляющие результаты: множество фотографий и видеозаписей, на которых отметились восемь особей снежного барса.

Экспедицией руководил старший научный сотрудник Алтайского государственного биосферного заповедника, признанный знаток снежного барса Сергей Спицын, а всего в экспедиции приняли участие 16 человек: сотрудники Алтайского заповедника, члены региональной общественной организации «Аргали», добровольцы из Барнаула, Курска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Республики Алтай.

Основной задачей экспедиции была проверка фотоловушек, установленных во время предыдущей экспедиции в мае-июне этого года.

Как сообщил Сергей Спицын, на фотоловушки вновь попал старейший самец Хоргай, которого учёные наблюдают с 2011 года. Старая знакомая самка Гута (наблюдается с 2012 года) в очередной, уже четвертый, раз зафиксирована с выводком – тремя годовалыми котятами, как предполагают учёные, двумя самцами и самочкой.

Кроме того, на кадры фотоловушек попали трёхлетний молодой самец Ине-1 (из распавшегося выводка самки Инегалэ) и два молодых самца – братья из ещё одного распавшегося выводка.

В этом году в высокогорье также зафиксировано много аргали, в отличие от прошлых лет, когда этих крупных горных баранов встречались лишь единицы.

По-прежнему мало манула – всего две регистрации. Довольно часто встречались росомахи и каменные куницы. Зарегистрирована первая встреча кабана на хребте Чихачева в безлесной высокогорной местности. Получены практически портретные снимки бородача-ягнятника.

«Несмотря на погодные трудности (дважды хорошо присыпало снегом) и поломку машин, вся запланированная работа была проведена в сжатые сроки. Это стало возможным благодаря участию в экспедиции ветеранов добровольческих экспедиций, хорошо знакомых с местностью и спецификой работы», — отметил Сергей Спицын.

Напомним, 24 сентября яхта «Сибирь» вернулась в Омскую область из кругосветного путешествия.