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Выплаты 5000 и 10000 рублей: осталось три дня, чтобы подать заявление

сегодня 11:09

Фото pixabay.com

Обратиться за путинскими выплатами можно до 1 октября; родители получат деньги одним платежом.

Принимать заявления на назначение путинских выплат перестанут с 1 октября. Получить деньги смогут семьи, которые не обращались за деньгами раньше.

Список уходящих выплат:

– на детей до трёх лет в размере 5 000 рублей (за три месяца – 15 тысяч);

– единовременное пособие на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;

– единовременное пособие на всех детей до 16 лет в размере 10 000 рублей.

Если семья подаст заявление на выплаты впервые, то одним платежом она получит все причитающиеся деньги.

Чтобы подать заявление, один из родителей должен обратиться в отделение ПФР или МФЦ. Сделать это можно и через портал госуслуг. В документе необходимо указать реквизиты заявителя, куда и перечислят средства.

Напомним, с 1 октября в силу вступают пять важных изменений в правилах назначения пособий и выплат.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
детские пособия
10000

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