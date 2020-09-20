Выплаты 5000 и 10000 рублей: осталось три дня, чтобы подать заявление
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Обратиться за путинскими выплатами можно до 1 октября; родители получат деньги одним платежом.
Принимать заявления на назначение путинских выплат перестанут с 1 октября. Получить деньги смогут семьи, которые не обращались за деньгами раньше.
Список уходящих выплат:
– на детей до трёх лет в размере 5 000 рублей (за три месяца – 15 тысяч);
– единовременное пособие на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;
– единовременное пособие на всех детей до 16 лет в размере 10 000 рублей.
Если семья подаст заявление на выплаты впервые, то одним платежом она получит все причитающиеся деньги.
Чтобы подать заявление, один из родителей должен обратиться в отделение ПФР или МФЦ. Сделать это можно и через портал госуслуг. В документе необходимо указать реквизиты заявителя, куда и перечислят средства.
Напомним, с 1 октября в силу вступают пять важных изменений в правилах назначения пособий и выплат.
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