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Выявлено мясо, вызывающее резкое увеличение уровня холестерина

сегодня 20:44

Фото pixabay.com

Рацион влияет на уровень холестерина; названы виды мяса, способствующие его резкому росту.

В масштабном исследовании приняло участие более 610 000 человек. Выяснилось, что хот-дог, бекон, сосиски, колбаса и вообще любое переработанное, прибавляет холестерина в организме. Употребление 50 грамм обработанного мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 42%, пишет Express.

Тем, у кого холестерин повышен, не рекомендуется употреблять и субпродукты. Лучше заменить их овощами, фруктами и зеленью. Хотя для остальных субпродукты полезны. Например, печень насыщена витаминами и микроэлементами. Полезно «чистое» мясо – курятина, мясо индейки, утятина, мясо ягнят.

Напомним, 4 сентября учёные рассказали, как правильно готовить мясо.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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